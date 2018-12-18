Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'le 12 Ocak Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekibiyle Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da 12 Ocak'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 15.00'te başlayacak.

5 OCAK'TA ANTALYA'YA GİDECEKLER

Bu arada, Galatasaray'ın devre arası kamp programı da belli oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 2 Ocak'ta toplanacak sarı-kırmızılı takım, 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek. Buradaki kamp çalışmalarının ardından takım Leipzig maçı için 11 Ocak'ta Almanya'ya geçecek.

AA