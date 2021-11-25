Galatasaray'ın Marsilya ile oynayacağı maç bu akşam 20.45'te başlayacak. Maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak. Aynı saatlerde ise Lokomotiv Moskova, Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray grupta 2 mağlubiyet 2 beraberlik, Marsilya ise 4 beraberlikle namağlup durumda.

Marsilya'da Dimitri Payet ve Rongier forma giyemeyecek. Galatasaray ise Boey ve Arda Turan'dan faydalanamayacak.

İki takımın muhtemel 11'i

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Kamara, Cengiz Ünder, Guendouzi, Gerson, De la Fuente, Milik

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