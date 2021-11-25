Galatasaray lider çıkıp son 16'ya direkt gitmek istiyor! Muhtemel 11'ler...
UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Galatasaray, Marsilya'yı ağırlayacak. Grubun iki namağlup takımından Galatasaray 8, Marsilya ise 4 puanda. Temsilcimiz Galatasaray lider konumda bulunuyor.
25 Kasım 2021, Perşembe 14:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Marsilya ile oynayacağı maç bu akşam 20.45'te başlayacak. Maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak. Aynı saatlerde ise Lokomotiv Moskova, Lazio'yu konuk edecek.
Galatasaray grupta 2 mağlubiyet 2 beraberlik, Marsilya ise 4 beraberlikle namağlup durumda.
Marsilya'da Dimitri Payet ve Rongier forma giyemeyecek. Galatasaray ise Boey ve Arda Turan'dan faydalanamayacak.
İki takımın muhtemel 11'i
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed
Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Kamara, Cengiz Ünder, Guendouzi, Gerson, De la Fuente, Milik
Puan durumu:
- Galatasaray 8 puan
- Lazio 5 puan
- Marsilya 4 puan
- Lokomotiv 2 puan
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