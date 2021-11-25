Futbol Galatasaray lider çıkıp son 16'ya direkt gitmek istiyor! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray lider çıkıp son 16'ya direkt gitmek istiyor! Muhtemel 11'ler...

Futbol

Galatasaray lider çıkıp son 16'ya direkt gitmek istiyor! Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi 5. hafta müsabakasında Galatasaray, Marsilya'yı ağırlayacak. Grubun iki namağlup takımından Galatasaray 8, Marsilya ise 4 puanda. Temsilcimiz Galatasaray lider konumda bulunuyor.

25 Kasım 2021, Perşembe 14:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray'ın Marsilya ile oynayacağı maç bu akşam 20.45'te başlayacak. Maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak. Aynı saatlerde ise Lokomotiv Moskova, Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray grupta 2 mağlubiyet 2 beraberlik, Marsilya ise 4 beraberlikle namağlup durumda.

Marsilya'da Dimitri Payet ve Rongier forma giyemeyecek. Galatasaray ise Boey ve Arda Turan'dan faydalanamayacak.

İki takımın muhtemel 11'i

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Halil, Kerem, Mohamed

Marsilya: Lopez, Lirola, Saliba, Caleta-Car, Peres, Kamara, Cengiz Ünder, Guendouzi, Gerson, De la Fuente, Milik

Puan durumu:

  1. Galatasaray 8 puan
  2. Lazio 5 puan
  3. Marsilya 4 puan
  4. Lokomotiv 2 puan

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Attila Szalai için özel görüşme! Fenerbahçe'te gelen teklif...