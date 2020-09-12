Futbol Galatasaray lige 3 puanla başladı

Galatasaray lige 3 puanla başladı

Futbol

Galatasaray lige 3 puanla başladı

Galatasaray ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı Falcao (2) ve Emre Kılınç'ın golleriyle kazandı.

12 Eylül 2020, Cumartesi 21:55 Son Güncelleme:
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Süper Lig 2020-2021 sezonunu ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 8. dakikada Falcao’nun penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 28. dakikada Emre Kılınç’ın golü ile farkı 2’ye çıkaran Aslan, ilk yarıyı da Falcao’nun golü ile 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda başka gol bulamayan sarı-kırmızılılar, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve sezona galibiyetle başladı.

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İHA

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