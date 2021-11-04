Futbol Galatasaray Lokomotiv maçı kapalı gişeye doğru gidiyor

Galatasaray Lokomotiv maçı kapalı gişeye doğru gidiyor

Futbol

Galatasaray Lokomotiv maçı kapalı gişeye doğru gidiyor

Galatasaray, bu akşam 20.45'te oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için TFF'nin ret kararını çiğneyerek tam kapasiteli oynama kararı almıştı. 52 bin kapasiteli NEF Stadyumu'nda 47 bin bilet satıldı.

04 Kasım 2021, Perşembe 10:18 Son Güncelleme:
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Galatasaray, TFF'nin %100 kapasiteyle oynama isteğini reddetmesinin ardından açıklama yaparak Lokomotiv Moskova maçında tribün %100 kapasiteyle seyirci alacağını açıklamıştı.

Bu kararın ardından biletlere yoğun ilgi oldu. 52 bin kapasiteli Nef Stadyumu'nda bu maç içn satılan bilet sayısı sabah saatlerinde 47 bine ulaştı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bu akşam 20:45'te başlayacak.

Maç saatine kadar biletlerin tükenmesi bekleniyor.

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