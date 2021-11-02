Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı için TFF'ye başvurdu
TFF geçtiğimiz günlerde 9 Kasım itibarıyla stadların yüzde yüz kapasiteyle seyirci alabileceğini duyurmuştu. Galatasaray, 4 Kasım'da oynayacağı Lokomotiv Moskova maçının da tam kapasiteli oynanabilmesi için TFF'ye başvuru yaptı.
02 Kasım 2021, Salı 12:31 Son Güncelleme:
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü evinde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçının yüzde yüz kapasiteyle oynanması için TFF'ye başvuru yaptı.
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Galatasaray, ilk maçta deplasmanda Moskova'yı Kerem'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.