Galatasaray Luyindama ile yolları ayırdı
Galatasaray'da bir süredir beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Christian Luyindama, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon'a kiralandı.
30 Ocak 2022, Pazar 15:09 Son Güncelleme:
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Galatasaray 'da ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılı takım 28 yaşındaki Kongolu savunma oyuncusu Christian Luyindama'yı Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon'a kiraladı.
Galatasaray, TFF'ye bildirdiği kadro listesinde Luyindama'nın ismini çıkardı ve Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti.
Fanatik'teki habere göre, Kongolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma maddesi de bulunuyor.
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