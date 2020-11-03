Galatasaray, Ozan Kabak'ın satışından elde ettiği 11 milyon euro'yu transfer döneminde kullanabilmek için Diagne'yi yatırmış, Diagne'yi satarak bu parayı kullanmayı hedeflemişti. Ancak o para şu an için çöpe gitmiş gibi görünüyor. Diagne'yi 5-6 milyon euro bandında satmayı amaçlayan Galatasaray, Senegalli için alıcı bulamazsa oyuncudan çok büyük zarar edecek.