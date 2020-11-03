Galatasaray Mbaye Diagne'yi satma planlarını gerçekleştiremeyecek gibi görünüyor. Senegalli oyuncuyu geçen sene Club Brugge'a kiralayan Galatasaray, Diagne'yi Avrupa kulüplerinden birine gönderebilmek için iyi bir performans göstermesini bekliyordu.
Ancak Brugge'da kadro dışı kalan Diagne, Galatasaray'ın planlarını alt üst etti. Aylarca topa dokunmadıktan sonra İstanbul'a dönen oyuncu için ikinci bir plan yapıldı: Oynatıp satmak.
Galatasaray bu sene Diagne'yi kadroda tuttu. Falcao'nun ardından ikinci forvet olarak görevlendirilen ve oynadığı maçlarda kendini göstermesi umut edilen Diagne, yine hayal kırıklığı yaratıyor.
Sezon başındaki Avrupa Ligi elemelerinde kıpırdanır gibi olsa da daha sonra takımla beraber dibe vuran 29 yaşındaki oyuncu Falcao'nun yokluğunda adeta yokları oynadı.
Son oynana kritik Ankaragücü maçında kaleye şut bile çekemeyen, topa da çok az dokunan Diagne, Terim'in kendisinden beklediği hücum pres ve hava topu görevlerini de yerine getirmedi.
Oldukça gayretsiz görünen Diagne, kulübede yedek forvet olmamasına rağmen 56. dakikada oyundan alınmıştı. Diagne ikinci forvet statüsünü de Babel'e kaptırdı.
Galatasaray, Ozan Kabak'ın satışından elde ettiği 11 milyon euro'yu transfer döneminde kullanabilmek için Diagne'yi yatırmış, Diagne'yi satarak bu parayı kullanmayı hedeflemişti. Ancak o para şu an için çöpe gitmiş gibi görünüyor. Diagne'yi 5-6 milyon euro bandında satmayı amaçlayan Galatasaray, Senegalli için alıcı bulamazsa oyuncudan çok büyük zarar edecek.