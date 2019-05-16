  • Haberler
  • Futbol
  • Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek

16 Mayıs 2019, Perşembe 19:28
A A
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Medipol Başakşehir hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.

Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.

AA

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...