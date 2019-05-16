Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 19 Mayıs Pazar günü yapılacak Galatasaray-Medipol Başakşehir maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Medipol Başakşehir hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun yapacak.
Kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Halil Umut Meler üstlenecek.
AA