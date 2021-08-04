Galatasaray Oğulcan için çözümü buldu: Rize ile anlaşıldı

A Spor'un haberine göre, Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Oğulcan Çağlayan için anlaştı. Emre Taşdemir, Ali Yavuz bonservisiyle, Yunus Akgün kiralık olarak verilecek.

Oğulcan hakkında TFF'nin verdiği kararın ardından Galatasaray'da Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sert bir açıklama yapmış ve "Dünkü karar Tahkim Kurulu'nda oy çokluğu ile alınmış. Bu, resmi siteden yayınlanmış. Eğer şimdi silmezlerse oradan bakabilirsiniz. Her şeye rağmen 3. kişilerin talimatlarıyla değil, vicdanıyla karar veren meslektaşlarımız var diye düşündük. Ancak sonrasında kısa karar bize fakslandı ve oy çokluğu yerine oy birliği ifadesi yer aldı. Oy çokluğu olarak yayınlanan karardan sonra tekrar gönderilen metinde oy birliği yazıyor. Muhalif üyeleri kim vazgeçirdi? Burada hangi eller bu karara dokundu? Galatasaray'a bu kumpası kim kuruyor? Muhalif üyeler hangi arada ikna edildi de hukuka aykırı bu mesnetsiz karar alındı?" demişti.





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