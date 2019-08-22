Galatasaray, sezon başında Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 300 bin Euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki defans oyuncusu Ozornwafor'u Almeria'ya kiralamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

İHA