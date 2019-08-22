Galatasaray, Ozornwafor'u kiralıyor

Galatasaray sezon başında kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeria'ya kiralıyor

22 Ağustos 2019, Perşembe 00:59
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Galatasaray, Ozornwafor'u kiralıyor

Galatasaray, sezon başında Nijerya ekibi Enyimba Aba'dan 300 bin Euro'ya transfer ettiği 20 yaşındaki defans oyuncusu Ozornwafor'u Almeria'ya kiralamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi. 

İHA

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