Galatasaray, Porto maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın da takip ettiği antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.

GALATASARAY PORTO MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Porto maçı 11 Aralık Salı akşamı saat 20.55'te Türk Telekom Arena'da oynanacak. Mücadeleyi Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 kanalından ekrana gelecek.

AA



