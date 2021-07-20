Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu’nda yarın deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
20 Temmuz 2021, Salı 22:08 Son Güncelleme:
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Karşılaşma öncesi son çalışmasını, maçın oynanacağı Philips Stadı'nda yapan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koşu ve pas çalışması yapan Galatasaray’ın, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise zorlu maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven ile yarın Philips Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
Serhan TÜRK / EINDHOVEN (Hollanda) (DHA)
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