Futbol Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır

Futbol

Galatasaray, PSV Eindhoven maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu’nda yarın deplasmanda Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

20 Temmuz 2021, Salı 22:08 Son Güncelleme:
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Karşılaşma öncesi son çalışmasını, maçın oynanacağı Philips Stadı'nda yapan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından koşu ve pas çalışması yapan Galatasaray’ın, antrenmanın basına kapalı bölümünde ise zorlu maçın taktik çalışmalarını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sarı-kırmızılılar, PSV Eindhoven ile yarın Philips Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Zorlu maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Serhan TÜRK / EINDHOVEN (Hollanda) (DHA)

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