Galatasaray, Randers ile Danimarka’da oynadığı ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Rakibini kendi sahasında konuk etmenin avantajını kullanarak, bir üst tura çıkmayı planlayan sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşma ile aynı zamanda Avrupa kupalarında 294. kez sahaya çıkmış olacak. Peki, Sadece Galatasaray taraftarlarının değil, tüm futbolseverlerin de heyecanla beklediği UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu Galatasaray Randers rövanş maçı hangi kanalda?

GALATASARAY RANDERS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Avrupa yolculuğuna UEFA Avrupa Ligi’nde devam eden Galatasaray, Randers takımını İstanbul’da konuk edecek. Bu heyecanlı karşılaşma 26 Ağustos Perşembe Saat 20.00’de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek. Dördüncü hakem ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

GALATASARAY RANDERS RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray Randers rövanş maçı için yayın D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta maç önü özel programıyla başlayacak. Futbol heyecanı saat 21.00’de maç ve sonrasında özel programlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Alp Özgen’in anlatımda olacağı gecede Ali Naci Küçük maç önü ve sonu yorumlarıyla futbolseverlerin karşısında olacak.

Galatasaray Randers maçı, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO’dan canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY, 294. KEZ AVRUPA'DA

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Danimarka'nın Randers takımını konuk edecek olan Galatasaray, Avrupa kupalarında 294. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 293 müsabakanın 102'sinden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 391 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 442 gole engel olamadı.