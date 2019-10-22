Galatasaray Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu

Galatasaray Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü 18'inci dakikada Kroos kaydetti