Galatasaray taraftarından 'sır' koreografi!
2 yıl aradan sonra tamamen dolu tribünlere ev sahipliği yapacak olan Nef Stadyumu, tam anlamıyla bir şölene hazırlanıyor.
20 Kasım 2021, Cumartesi 11:09 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın taraftar grupları, bir süredir hummalı bir çalışma yürütüyor. Geçmişte dünya çapında ses getiren koreografilere imza atan Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe derbisinde de görkemli bir şov yapmayı hedefliyor.
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTILAR
Konusu sır gibi saklanan derbi koreografisi için taraftarlar gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.
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