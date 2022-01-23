Galatasaray - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor...
23 Ocak 2022, Pazar 19:02 Son Güncelleme:
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CANLI ANLATIM
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar...
3.dk: Sağ kanattan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşuna kimse dokunamadı ve savunma uzaklaştırdı.
6.dk. NEF Stadyumu'nda bu dakikalarda kar yağışı etkisini artırmış durumda.
18.dk: Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram arka direğe doğru ortaladı ancak savunma topu uzaklaştırdı, dönen topu Emre gelişine vurdu yine savunmayı geçemedi.
MAÇIN İLK 11'LERİ ŞU ŞEKİLDE:
Galatasaray: Fatih Öztürk, Sacha Boey, Marcao, Nelsson, Ömer Bayram, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Kerem, Halil.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Vitor Hugo, Denswil, Puchacz, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Nwakaeme, Vişça, Cornelius