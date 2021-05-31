Galatasaray, U19 takım forması giyen 2002 doğumlu Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. U19 takımıyla bu sezon 10 maça çıkan genç sağ bek dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu. Açıklama şöyle:

Berkan Mahmut Keskin ile profesyonel sözleşme imzalandı. Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonu sonuna dek geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.