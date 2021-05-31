Futbol Galatasaray U19 oyuncusu Berkan Keskin'i profesyonel yaptı

Galatasaray U19 oyuncusu Berkan Keskin'i profesyonel yaptı

Futbol

Galatasaray U19 oyuncusu Berkan Keskin'i profesyonel yaptı

Galatasaray U19 takım forması giyen Berkan Mahmut Keskin Sarı-Kırmızılı kulüple 2 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 17:29 Son Güncelleme:
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Galatasaray, U19 takım forması giyen 2002 doğumlu Berkan Mahmut Keskin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. U19 takımıyla bu sezon 10 maça çıkan genç sağ bek dikkat çeken bir performans ortaya koymuştu. Açıklama şöyle:

Berkan Mahmut Keskin ile profesyonel sözleşme imzalandı. Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunan oyuncumuz Berkan Mahmut Keskin ile 2022-2023 sezonu sonuna dek geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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