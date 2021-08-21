Futbol Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Gedson Fernandes için Benfica'dan resmi açıklama

Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Gedson Fernandes için Benfica'dan resmi açıklama

Futbol

Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Gedson Fernandes için Benfica'dan resmi açıklama

Gedson Fernandes'in transfer öyküsü en çok konuşulan konulardan bir tanesi haline geldi. Galatasaray bu transferden hiç vazgeçmedi; Beşiktaş 'ın da devreyi girdiği iddia edilmişti. Tüm bunlar yaşanırken, oyuncunun kulübü Benfica'da, futbol genel direktörü Rui Pedro Braz, transfer konusuna son noktayı koydu.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 09:25 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray ve Beşiktaş'a Gedson için kötü haber geldi. Radyospor'a konuşan Braz, "Gedson için Türkiye ve diğer liglerden çok sayıda teklif aldık. Fakat ne kulüplerin ismini ne de transfer için teklif ettikleri paranın miktarını açıklayacağım. Daha da önemlisi Gedson Benfica'da kalıyor. Gitmeyecek. Bu kesin olan kararımız" dedi.

FATiH TERiM DE AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gedson'la ilgili Türkiye'den başka kulüpler de devreye giriyormuş; ama Gedson, Türkiye'ye gelirse, Galatasaray'da oynar. Fakat şu anda Benfica onu göndermeyi düşünmüyor" demişti.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira vatandaşını istedi! Dembele ise...