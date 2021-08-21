Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Gedson Fernandes için Benfica'dan resmi açıklama
Gedson Fernandes'in transfer öyküsü en çok konuşulan konulardan bir tanesi haline geldi. Galatasaray bu transferden hiç vazgeçmedi; Beşiktaş 'ın da devreyi girdiği iddia edilmişti. Tüm bunlar yaşanırken, oyuncunun kulübü Benfica'da, futbol genel direktörü Rui Pedro Braz, transfer konusuna son noktayı koydu.
21 Ağustos 2021, Cumartesi 09:25 Son Güncelleme:
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Galatasaray ve Beşiktaş'a Gedson için kötü haber geldi. Radyospor'a konuşan Braz, "Gedson için Türkiye ve diğer liglerden çok sayıda teklif aldık. Fakat ne kulüplerin ismini ne de transfer için teklif ettikleri paranın miktarını açıklayacağım. Daha da önemlisi Gedson Benfica'da kalıyor. Gitmeyecek. Bu kesin olan kararımız" dedi.
FATiH TERiM DE AÇIKLAMIŞTI
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Randers maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gedson'la ilgili Türkiye'den başka kulüpler de devreye giriyormuş; ama Gedson, Türkiye'ye gelirse, Galatasaray'da oynar. Fakat şu anda Benfica onu göndermeyi düşünmüyor" demişti.
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