Galatasaray gruptan çıkmayı garantileyebilir

Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile kendi sahasında karşılaşacak. Maç 20.45'te başlayacak. Sarı kırmızılılar grupta 7 puanla lider ve kazanarak çıkmayı garantilemeyi amaçlıyor. Fatih Terim, basın toplantısında ilk 11'ini açıklamıştı:

Galatasaray ilk 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe ilk galibiyetini arıyor

Fenerbahçe ise saat 23.00'te Belçika ekibi Antwerp'e konuk olacak. Grupta iddialı konuma gelebilmek için galibiyet şart. Fenerbahçe'nin 3 maçta sadece 2 puanı bulunuyor.

Antwerp muhtemel 11'i: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Verstraete, Yussuf, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey

Fenerbahçe muhtemel 11'i:Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Rossi, Berisha

Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya şu anda en yakın rakiplerimiz.

Sıralamada son durum şöyle:

15- Hırvatistan 24,9

16- Yunanistan 24,7

17- Güney Kıbrıs 24,62

18- Çekya 24,6

19- Türkiye 24,5

20- Norveç 23,75



