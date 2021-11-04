Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor: 6 puan lazım
Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçlarına çıkacak iki takımın da hedefi galibiyet. Özellikle dün akşam Beşiktaş'ın kaybetmesinin ardından ülke puanı için her şey daha kritik hale geldi. Alınacak puanları büyük önem taşıyor.
04 Kasım 2021, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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Galatasaray gruptan çıkmayı garantileyebilir
Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile kendi sahasında karşılaşacak. Maç 20.45'te başlayacak. Sarı kırmızılılar grupta 7 puanla lider ve kazanarak çıkmayı garantilemeyi amaçlıyor. Fatih Terim, basın toplantısında ilk 11'ini açıklamıştı:
Galatasaray ilk 11'i: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu
Fenerbahçe ilk galibiyetini arıyor
Fenerbahçe ise saat 23.00'te Belçika ekibi Antwerp'e konuk olacak. Grupta iddialı konuma gelebilmek için galibiyet şart. Fenerbahçe'nin 3 maçta sadece 2 puanı bulunuyor.
Antwerp muhtemel 11'i: Butez, Bataille, Almeida, De Laet, Vines, Verstraete, Yussuf, Gerkens, Fischer, Samatta, Frey
Fenerbahçe muhtemel 11'i:Berke, Tisserand, Kim, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, İrfan Can, Rossi, Berisha
Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Çekya şu anda en yakın rakiplerimiz.
Sıralamada son durum şöyle:
- 15- Hırvatistan 24,9
- 16- Yunanistan 24,7
- 17- Güney Kıbrıs 24,62
- 18- Çekya 24,6
- 19- Türkiye 24,5
- 20- Norveç 23,75