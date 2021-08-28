Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman başlıyor?
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’a karşı karşıya geleceği rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi grup kurası çekimleri sonucunda Galatasaray E Grubu'nda, Fenerbahçe ise D Grubu’nda mücadele edecek. Peki, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi grup maçları ne zaman başlıyor?
28 Ağustos 2021, Cumartesi 14:36 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi grup maçları için geri sayım devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de yer aldığı turnuvada, grup liderlerinin direkt olarak 16 turuna yükselecek, Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncüleri, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm UEFA Avrupa Ligi grup maçları tarihleri…
GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ VE RAKİPLERİ
16 Eylül 19.45 | Galatasaray - Lazio
30 Eylül 22.00 | Marsilya - Galatasaray
21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım 19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım 19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık 22.00 | Lazio - Galatasaray
FENERBAHÇE’NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ VE RAKİPLERİ
16 Eylül 22.00 | E. Frankfurt - Fenerbahçe
30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe - Olympiakos
21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe - Antwerp
4 Kasım 22.00 | Antwerp - Fenerbahçe
25 Kasım 22.00 | Olympiakos - Fenerbahçe
9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe - E. Frankfurt
2021 UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI
A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby
B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz
C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova
D Grubu: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerb
E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray
F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros
H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien
2021 UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi final maçı, 18 Mayıs 2022 tarihinde İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.