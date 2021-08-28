UEFA Avrupa Ligi grup maçları için geri sayım devam ediyor. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de yer aldığı turnuvada, grup liderlerinin direkt olarak 16 turuna yükselecek, Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının üçüncüleri, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşı karşıya gelecek. İşte, Galatasaray, Fenerbahçe ve tüm UEFA Avrupa Ligi grup maçları tarihleri…

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ VE RAKİPLERİ

16 Eylül 19.45 | Galatasaray - Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya - Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım 19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio - Galatasaray

FENERBAHÇE’NİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ VE RAKİPLERİ

16 Eylül 22.00 | E. Frankfurt - Fenerbahçe

30 Eylül 19.45 | Fenerbahçe - Olympiakos

21 Ekim 19.45 | Fenerbahçe - Antwerp

4 Kasım 22.00 | Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım 22.00 | Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık 19.45 | Fenerbahçe - E. Frankfurt

2021 UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI

A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby

B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz

C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova

D Grubu: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerb

E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray

F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland

G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros

H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien

2021 UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi final maçı, 18 Mayıs 2022 tarihinde İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.