Futbol Galatasaray ve St. Johnstone maçı D-Smart ve D-Smart GO'da

Galatasaray ve St. Johnstone maçı D-Smart ve D-Smart GO'da

Futbol

Galatasaray ve St. Johnstone maçı D-Smart ve D-Smart GO'da

Türkiye’nin yenilikçi dijital platformu D-Smart, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turunda Galatasaray ile St. Johnstone arasında oynanacak ilk maçı izleyicileriyle buluşturuyor.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 15:27 Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda PSV Eindhoven karşısında istediği sonucu alamayan Galatasaray’ın Avrupa yolculuğu UEFA Avrupa Ligi’nde devam ediyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. ön eleme turu ilk maçında İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda İskoçya’nın St. Johnstone takımını konuk edecek. Saat 20.00’de D-Smart’ta maç önü özel programıyla başlayacak futbol heyecanı 21.00’de maç ve sonrasında özel röportajlarla gece yarısına kadar sürecek. Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak’ın anlatımda olacağı gecede eski futbolcu Yalçın Ayhan maç önü ve sonu yorumlarıyla karşınızda olurken, Ömer Saraç özel röportajlar gerçekleştirecek. 

St Johnstone maçı D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve her yerde izleyebilmeniz için D-Smart GO’dan takip edilebilecek. 

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