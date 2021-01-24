Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Ligin ilk devresinin son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 21. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek iki takım, saat 16:00'da kozlarını paylaşacak.

36 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray ve 27 puanla 9. sırada bulunan Yeni Malatyaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray'ın maç öncesi 6 eksiği var. Omar, Falcao, Oğulcan, Şener ve Emre Taşdemir sakatlıkları nedeniyle, Diagne ise cezasından ötürü bu maçta yok. Belhanda ve Luyindama ise sarı kart sınırında. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle:

Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Babel