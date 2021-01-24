Futbol Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Futbol

Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısına 6 eksikle çıkıyor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u bugün saat 16:00'da ağırlayacak. Ev sahibi Galatasaray'da 6 eksik bulunuyor. Lider Beşiktaş ve hemen ardındaki Fenerbahçe'yi takibini sürdürmek isteyen Galatasaray, galibiyet amaçlıyor.

24 Ocak 2021, Pazar 12:30 Son Güncelleme:
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Ligin ilk devresinin son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. 21. hafta müsabakasında karşı karşıya gelecek iki takım, saat 16:00'da kozlarını paylaşacak.

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36 puanla 3. sırada bulunan Galatasaray ve 27 puanla 9. sırada bulunan Yeni Malatyaspor maçını Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray'ın maç öncesi 6 eksiği var. Omar, Falcao, Oğulcan, Şener ve Emre Taşdemir sakatlıkları nedeniyle, Diagne ise cezasından ötürü bu maçta yok. Belhanda ve Luyindama ise sarı kart sınırında. Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle:

Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre Akbaba, Arda, Babel

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