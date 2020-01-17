Galatasaray yıldız oyuncuların lisansını çıkarttı
Galatasaray devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Marcelo Saracchi, Herny Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın lisansını çıkarttı.
Galatasaray, devre arasında renklerine bağladığı Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın lisansını çıkarttı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sezonun ikinci yarısı başlamadan önce yeni transferlerinin lisanslarını yetiştirmeyi sürdürüyor.
Sarı kırmızı ekip; Martin Linnes, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun ardından Jesse Sekidika'nın da lisansını çıkarttı.
Yeni transferler, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi halinde pazar günü oynanacak Yukatel Denizlispor maçında forma giyebilecek.
Henry Onyekuru ise hastalığı nedeniyle görev yapamayacak.