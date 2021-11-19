Futbol Galatasaray yönetimi Fenerbahçe derbisinin primini belirledi

Galatasaray yönetimi Fenerbahçe derbisinin primini belirledi

Futbol

Galatasaray yönetimi Fenerbahçe derbisinin primini belirledi

Galatasaray bu pazar akşamı ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kritik maç öncesi sarı kırmızılı yönetim, futbolculara bir motivasyon aşısı daha yaptı ve prim açıkladı.

19 Kasım 2021, Cuma 11:52 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Fenerbahçe maçının galibiyet primi 4 milyon lira olarak belirlendi.

Fanatik'in haberine göre, 4 milyon lira olarak belirlenen prim, milli takımdan dönen oyuncular da takıma katıldığında toplu bir buluşma organizasyonunda takıma ilan edilecek.

Galatasaray ayrıca pandemi nedeniyle 2 yıldır tam kapasite oynayamıyordu. Fenerbahçe derbisiyle beraber NEF Stadı da tam dolacak.

52 bin 223 biletin tamamı satıldı.


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