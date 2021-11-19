Galatasaray yönetimi Fenerbahçe derbisinin primini belirledi

Galatasaray'da Fenerbahçe maçının galibiyet primi 4 milyon lira olarak belirlendi.

Fanatik'in haberine göre, 4 milyon lira olarak belirlenen prim, milli takımdan dönen oyuncular da takıma katıldığında toplu bir buluşma organizasyonunda takıma ilan edilecek.

Galatasaray ayrıca pandemi nedeniyle 2 yıldır tam kapasite oynayamıyordu. Fenerbahçe derbisiyle beraber NEF Stadı da tam dolacak.

52 bin 223 biletin tamamı satıldı.



