Galatasaray yönetiminde istifa
Galatasaray´da 29 Mayıs’ta yapılması planlanan olağan seçimli genel kurul toplantısının iptal edildiğinin duyurulmasının ardından yönetim kanadından istifalar geldi. Galatasaraylı yöneticiler Mahmut Recevik ve Prof. Dr. Emre Erdoğan, istifa ettiğini açıkladı.
05 Mayıs 2021, Çarşamba 22:16 Son Güncelleme:
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Mahmut Recevik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyük Galatasaray camiasına: Bugün bulunmadığım yönetim kurulu toplantısında alınan karar sonrası görevimden istifa ettiğimi saygıyla duyururum" dedi.
Galatasaraylı yönetici Prof. Dr. Emre Erdoğan da sosyal medya hesabından istifayı doğruladı.
DHA
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