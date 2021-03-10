İşte yapılan resmi açıklama:

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. arasında akdedilen 3 Temmuz 2017 tarihli Profesyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi, Younes Belhanda'nın 7 Mart 2021 tarihli Galatasaray A.Ş. - Demir Grup Sivasspor müsabakasından sonra BEIN Sports ile yapmış olduğu röportajda Kulüp'ün imajına ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyelerinin saygınlıklarına zarar veren ve hakarete varan beyanlarda bulunması sebebiyle ve daha öncesinde de Sözleşme ve Kulüp İç Disiplin Yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının, taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirmiş olması nedeniyle, Younes Belhanda'nın Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi, FIFA Oyuncuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nın 14. Maddesi uyarınca 10 Mart 2021 tarihinden itibaren derhal, tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir.

Belhanda, Sivasspor maçında saha zemininin kötü olması nedeniyle maç sonu röportajında şunları söylemiş ancak tercümandan sansür yemişti:

Florya'daki antrenman tesislerimiz bile buradan daha iyi. Gerekirse en iyi çim uzmanları ya da bahçıvanlar getirilmeli ve burası düzeltimeli. Burada her hafta gelip biz oynuyoruz. Yöneticiler Instagram ve Twitter’da dolanmak yerine zeminle ilgilenmeliler.

Faslı oyuncu gelen tepkilern ardından yanlış anlaşıldığını söylerek, "Sadece daha iyi koşullarda oynayabilmemiz için söylediklerimden dolayı yanlış anlaşıldım. Galatasaray'ın tüm yönetimine saygı duyuyorum ve kulüpteki herkesle iyi bir ilişkim var" demişti.