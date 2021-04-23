Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesinde hakem Mete Kalkavan'la ilgili bir açıklama yapmış ve "Endişeliyiz" demişti. MHK ise son dönemde hakemler hakkında peşinen açıklama yapan kulüplere bir nevi meydan okuma olarak yine aynı hakemi veriyor.

Bu nedenle Mete Kalkavan bir kez daha Galatasaray maçına verildi ve Antalyaspor maçında da düdük çalacak.