Futbol Galatasaray'a Beşiktaş tarifesi: Yine Mete Kalkavan

Galatasaray'a Beşiktaş tarifesi: Yine Mete Kalkavan

Futbol

Galatasaray'a Beşiktaş tarifesi: Yine Mete Kalkavan

TFF, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın hakem itirazı üzerine aynı hakemi iki maç üst üste Beşiktaş maçına vermişti. Aynı tarife Galatasaray'a da uygulandı.

23 Nisan 2021, Cuma 14:57 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesinde hakem Mete Kalkavan'la ilgili bir açıklama yapmış ve "Endişeliyiz" demişti. MHK ise son dönemde hakemler hakkında peşinen açıklama yapan kulüplere bir nevi meydan okuma olarak yine aynı hakemi veriyor.

Bu nedenle Mete Kalkavan bir kez daha Galatasaray maçına verildi ve Antalyaspor maçında da düdük çalacak.

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