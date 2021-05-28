5 kişi aday. Ortak noktaları her birinin ekonomi alanında uzman olmaları. Amaç birlik ve 3 milyar TL’ye yakın borcun bir an önce kapatılması. Nefeslerin tutulduğu yarışta projeleri öğrenmek için adaylarla tek tek görüşüyoruz.

IŞIN ÇELEBİ

KALP AMELİYATI YAPACAĞIZ

En iddialı adaylardan biri Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi. Finansın zaten kendi uzmanlık alanı olduğuna dikkat çeken Çelebi, “Ekonomiyi çok iyi bilen bir ekibimiz var. Şu an Galatasaray 3 kez enfaktüs geçirmiş durumda. Biz buna kalp ameliyatı yapacağız. Bu tür ameliyatları çok iyi yaparız” dedi. Galatasaray Sportif AŞ’nin borcunun 2 milyar TL’nin üzerinde olduğunu anlatan Çelebi, “Ayrıca spor kulübünün borcu da 1.2 milyar TL. Haziran 2021 ile Mayıs 2022 sonuna kadar ödenmesi gereken borç yaklaşık 900 milyon TL. Bunun 325 milyon TL’si futbolculara ve menajerlere gidecek” dedi.

2 BANKA TAMAM

Bankalar Birliği anlaşmasına uyum sağlayarak ve şartları yeniden gözden geçirerek yeni bir yapılanmaya gitmek gerektiğini dile getiren Işın Çelebi, şunları söyledi: “Körfez ülkelerinden 300 milyon dolarlık kaynak temin edeceğiz. Bu rakam 2.5 milyar TL’ye denk geliyor. Yani tüm borçlarımızı tasfiye edecek bir kaynak. Bunun şu an müzakerelerini yapıyoruz. 2 bankadan olumlu dönüş aldık. Amacımız ilk etapta borçları yarıya indirmek.”

‘GS COIN’ GELECEK

Işın Çelebi, dijitalleşmeyi çok iyi kullanarak kulübe ekstra gelir katmayı planladıklarını da kaydederek şu bilgileri verdi: “Mobil uygulamamız olacak. Burada yeni oyun projeleri geliştireceğiz. GS markasıyla beraber yeni start-up’ları devreye alacağız. Galatasaray Coin çıkarmayı düşünüyoruz. Tüm bu projelerden de 300 milyon dolarlık bir gelir hedefliyoruz. Ayrıca stadın isim hakkını 10 yıllığına kiralayıp yılda 10 milyon dolar isim hakkı ve sponsorluk geliri temin etmek istiyoruz.”

ADA SORUNU BİTECEK

Galatasay’ın gayrimenkullerini yeniden değerlendirmek için de çalışmalar yapacaklarını söyleyen Çelebi, şöyle devam etti: “Örneğin Riva’da Emlak Konut’la beraber proje yürütülüyor. 500 konut gerçekleşti. Üstünü yeniden organize edeceğiz. Galatasaray Adası’nda da hukuki bir barış sürecini başlatmak lazım.”

BİRLİK OLALIM

Galatasaray’ın en büyük sorununun bölünmüşlük olduğunun da altını çizen Işın Çelebi, “Aday sayısının 6’ya çıkma ihtimali var. Bu kadar aday birlik ve beraberliği böler. Bizi 1930’lardaki Ateş ve Güneş dönemine götürür. Buna mani olmak için fedakarlık yapmalıyız. Birlik ve beraberlik için ortak bir liste ile seçime gitmenin doğru olacağını düşünüyorum” dedi.

EŞREF HAMAMCIOĞLU

YARI YARIYA İSRAF VAR

Galatasaray Eski Divan Kurulu Başkanı ve başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da acilen idari ve mali reforma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Hamamcıoğlu, “Kadro maliyeti 54 milyon Euro ancak sahada 28 milyon Euro’luk oyuncu var. Kalan para israf edildi. Sadece seyirci istiyor diye bilinçsiz transfer yaparsanız olmaz. Falcao ve Diagne’nin maliyeti belli. Nerede bu futbolcular” dedi.

VERİ BİLİMİ...

Hamamcıoğlu, halihazırda Galatasaray’ın konsolide borcunun 2.1 milyar TL olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Takımın 2020 yılı cirosu 609 milyon TL, zararı ise 612 milyon TL. Kulüp, başta futbol olmak üzere tüm branşlarında kendi kaynaklarına dönmeli. Sportif başarıya bağlı olmayan gelir kaynakları yaratılacak. Bunun için dijital dönüşüm projelerine ve pazarlamaya ağırlık verilmesi gerekiyor.”

OYUN ÜRETİLECEK

Galatasaray’ın en önemli varlığının taraftar olduğunu kaydeden Hamamcıoğlu, buna yönelik projelerini şöyle anlattı: “Şu an Z kuşağı (2000’den sonra doğan) taraftarını tanımıyoruz. Onları analiz ederek dijital içerikler ve mobil uygulamalar hazırlayacağız. Bunların içerisinde e-ticaret, e-spor ve dijital yayınlar olacak. Oyun üreticileri ile işbirlikleri için görüşmelerimizi yapıyoruz.”

GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Eşref Hamamcıoğlu, en önemli projelerinden birinin de inovasyon merkezi kurmak olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Kulüp içi girişimcilik merkezi kurulmasını sağlayarak yeni gelir fırsatları yaratacağız. Tasarımını taraftarlarımızla birlikte seçeceğimiz yeni web sitesi; kulübe düzenli gelir sağlayan bir yapıya dönüşecek. NFT (dijital koleksiyon satışı) teknolojilerinden de yararlanacağız. Ayrıca Alfa kuşağı uzun süreli maç yayınları seyretmiyor. Bunları dijital içeriklerimizle cezbedeceğiz.”

2 YILDA 3 TOPÇU ÇIKAR

Hamamcıoğlu, 2 yılda altyapıdan 3 futbolcu çıkartılabilir ve bu oyuncular Avrupa kulüplerine satılabilirse bütün krizlerin kaybolacağına da vurgu yaparak “2020 yılında Galatasaray’ın altyapısından yetişen futbolcuların sahada aldıkları süre toplam sürenin yüzde 4.5’i. Bu futbolcuları sahaya sürmezseniz onları satamazsınız” diye konuştu.

BURAK ELMAS

TEVFİK FİKRET YAŞAM MERKEZİ

Bir diğer iddialı başkan adayı Burak Elmas da en önemli projelerden birinin Tevfik Fikret Spor ve Yaşam Merkezi olduğuna dikkat çekti. Elmas, “3 katlı, 15 bin metrekare ticari alana sahip tesis stadımızla bağlı dev bir merkez olacak. Bunun basketbol tarafına da büyük etkisi olacak. Erkek basketbolun 32 milyon, kadın basketbolun 11 milyon gibi bir bütçesi bulunuyor. Bir A.Ş. kurma planımız var. Buradan gelecek ek gelirlerle basketbolumuzun yeniden ‘yenilmez armada’ olması için uğraşacağız” diye konuştu.

KEMERBURGAZ HAZIR

100 günlük bir plan oluşturduklarını anlatan Burak Elmas, Kemerburgaz Metin Oktay Spor Kompleksi projesinin tamamlandığını da söyledi. Elmas, “85 bin metrekarede kurulan kampüs futbol, voleybol, basketbol branşlarındanki altyapı ve takımlara hizmet verecek. Florya’nın ruhunu Kemerburgaz Metin Oktay Spor Kompleksi’nde yaşatacağız. Galatasaray Spor Kulübü’nün tüm sportif faaliyetlerini bir araya getirecek vizyonla tasarlanan yapı Türkiye’nin en modern spor kompleksi” dedi.

SPONSORLAR TAMAM

Burak Elmas, finansal yapıyı güçlendirmek için yapacakları sponsorluk anlaşmalarının hazır olduğuna da vurgu yaparak “Tevfik Fikret Spor ve Yaşam merkezinin ticari alan gelirleri ve isim hakkı için görüştük. Hedef belirledik. 10 senelik 17 milyon Euro gibi bir geliri olacak. İsim sponsorluğu da sağlanacak” diye konuştu.

HERKESLE KONUŞTUK

Kulübün finansal durumundan büyük rahatsızlıklar duyduğunu belirten Burak Elmas, “Ben ve arkadaşlarım; camianın geçmişinde başkanlık yapmış ve adaylık için ismi geçenlerle görüştük. ‘Galatasaray’ın problemleri konusunda hemfikir olalım, beraber buradan çıkaralım’ dedik. Büyüklerimize böyle bir mücadelede olup olmayacaklarını, tavsiyeleri olup olmadığını sorduk. Aday olmayacaklarını söylediler. Eylül 2020’de yola çıktık” dedi.

KADIN FUTBOL TAKIMI

Burak Elmas, seçilmeleri halinde Galatasaray Kadın Futbol Takımı’nı kuracaklarını da dile getirerek, “Galatasaray’ın kadına verdiği önem, kadının hayattaki rolüne verdiği önem ve toplumdaki başarısına verdiği önem sebebiyle Galatasaray Kadın Futbol Takımı’mızı kuracağız. Kadın futbol takımımızın sponsoru da hazır” değerlendirmesinde bulundu.



