Futbol Galatasaray'a yıldız isim! İşte geliş tarihi

Galatasaray'a yıldız isim! İşte geliş tarihi

Futbol

Galatasaray'a yıldız isim! İşte geliş tarihi

Transfer süreçlerine hız veren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın ardından transfer hamlelerine devam eden Galatasaray, Alex Moreno'nun transferini bitirmek üzere.

12 Haziran 2021, Cumartesi 11:42 Son Güncelleme:
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Yeni sezona kadro planlamasına Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferleriyle başlayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Marcelo Saracchi'nin sözleşmesinin bitmesinin ardından sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray Real Betis'li Alex Moreno'yu bitirmek üzere.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Alex Moreno transferini son aşamaya getirdi. Tarafların transferdeki son detayları konuştuğu ve Moreno'nun gelecek hafta İstanbul'a gelerek takıma katılacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı ve maaşının tamamını karşılayacağı belirtildi.


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