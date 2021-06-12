Yeni sezona kadro planlamasına Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferleriyle başlayan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Marcelo Saracchi'nin sözleşmesinin bitmesinin ardından sol beke takviye yapmayı planlayan Galatasaray Real Betis'li Alex Moreno'yu bitirmek üzere.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Alex Moreno transferini son aşamaya getirdi. Tarafların transferdeki son detayları konuştuğu ve Moreno'nun gelecek hafta İstanbul'a gelerek takıma katılacağı aktarıldı.

Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacağı ve maaşının tamamını karşılayacağı belirtildi.



