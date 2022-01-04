Yapılan açıklamaya göre Aanholt'un ardından Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan üç oyuncu karantinaya alındı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ike Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştı.

Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştı."



