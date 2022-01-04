Galatasaray'da 2 koronavirüs vakası daha
Galatasaray'da dün akşam Patrick van Aanholt'un Covid 19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Bu sabah iki oyuncuda daha vaka görüldü.
04 Ocak 2022, Salı 10:06 Son Güncelleme:
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Yapılan açıklamaya göre Aanholt'un ardından Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Testleri pozitif çıkan üç oyuncu karantinaya alındı.
Yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ike Alpaslan Öztürk'ün test sonucu pozitif çıkmıştı.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştı."
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1478257522599411712