Futbol Galatasaray'da 3 oyuncu Kayseri'ye götürülmedi

Galatasaray'da 3 oyuncu Kayseri'ye götürülmedi

Futbol

Galatasaray'da 3 oyuncu Kayseri'ye götürülmedi

Galatasaray, Kayserispor mücadelesi için deplasman kafilesini açıkladı. Kadroda Cicaldau, Berkan ve Halil'in olmaması dikkat çekti. Kulüp, söylentileri önlemek adına kararın sebebini de açıkladı.

21 Eylül 2021, Salı 16:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Kayserispor deplasmanında Berkan Kutlu, Halil Dervişoğlu ve Alexandru Cicaldau oynamayacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takıma katıldıktan sonra tüm maçlarda görev yapan Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosunda yer almadı" denildi.

Ayrıca Sacha Boey, Arda Turan ve Barış Alper Yılmaz da sakatlıkları devam ettiği için bu maçta oynayamayacak.

Terim'le sorun yaşadığı bilinen Mbaye Diagne ise kafilede yer aldı ancak maç kadrosunda olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

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