Futbol Galatasaray'da Assunçao görücüye çıkıyor

Galatasaray'da Assunçao görücüye çıkıyor

Futbol

Galatasaray'da Assunçao görücüye çıkıyor

Galatasaray'ın yeni transfer Gustavo Assunçao ilk kez Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Fatih Terim'in Kayserispor maçında orta sahada Assunçao'ya görev veresi neredeyse kesin.

21 Eylül 2021, Salı 13:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gustavo Assunçao sarı kırmızılı formasyla ilk kez dahaya çıkacak. Kayseri deplasmanında Taylan Antalyalı'nın yerine oynaması beklenen 21 yaşındaki oyuncunun yavaş yavaş 11'e monte edilmesi ekleniyor.

Transferinin ardından yaşadığı ufak sakatlıktan ötürü şimdiye dek forma şansı bulamayan Assunçao, takımla çalışmalarını sürdürüyor.

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