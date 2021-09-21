Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla kiraladığı Gustavo Assunçao sarı kırmızılı formasyla ilk kez dahaya çıkacak. Kayseri deplasmanında Taylan Antalyalı'nın yerine oynaması beklenen 21 yaşındaki oyuncunun yavaş yavaş 11'e monte edilmesi ekleniyor.

Transferinin ardından yaşadığı ufak sakatlıktan ötürü şimdiye dek forma şansı bulamayan Assunçao, takımla çalışmalarını sürdürüyor.