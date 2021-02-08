Futbol Galatasaray'da bir futbolcunun korona testi pozitif çıktı

Galatasaray'da bir futbolcunun korona testi pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'da bir futbolcunun korona testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

08 Şubat 2021, Pazartesi 18:50 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımızın bugün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve sadece bir oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

AA

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