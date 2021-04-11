Futbol Galatasaray'da çarpışan Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'da çarpışan Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı

Futbol

Galatasaray'da çarpışan Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı

Galatasaray antrenmanında kafa kafaya çarpılan Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye götürüldü. Falcao'nun yüzünde kırıklar olduğu anlaşıldı, Kerem'in durumu ise iyi. Oyuncular tedbiren kontrol altında.

11 Nisan 2021, Pazar 13:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray antrenmanında şanssız bir an yaşandı. Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. GS TV muhabiri Serbay Şenkal, iki oyuncunun da tedbiren hastaneye götürüldüğünü söyledi. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığına göre ise iki oyuncuda da ilk etapta ciddi bir durum olmadığı ancak gözetim altında tutulacakları belirtildi.

Galatasaray yaşanan çarpışmanın ardından Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Falcao'ya bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi yapılacak.

Galatasaray'dan yapılan açıklama:


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 16 yaşındaki Youssoufa Moukoko sevgilisini eve kilitledi, polis eve baskın yaptı