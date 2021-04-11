Galatasaray'da çarpışan Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye kaldırıldı
Galatasaray antrenmanında kafa kafaya çarpılan Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye götürüldü. Falcao'nun yüzünde kırıklar olduğu anlaşıldı, Kerem'in durumu ise iyi. Oyuncular tedbiren kontrol altında.
11 Nisan 2021, Pazar 13:35 Son Güncelleme:
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Galatasaray antrenmanında şanssız bir an yaşandı. Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu kafa kafaya çarpıştı. GS TV muhabiri Serbay Şenkal, iki oyuncunun da tedbiren hastaneye götürüldüğünü söyledi. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığına göre ise iki oyuncuda da ilk etapta ciddi bir durum olmadığı ancak gözetim altında tutulacakları belirtildi.
Galatasaray yaşanan çarpışmanın ardından Falcao'nun yüz kemiklerinde kırık tespit edildiğini açıkladı. Falcao'ya bu akşam anestezi altında kapalı bir redüksiyon müdahalesi yapılacak.
Galatasaray'dan yapılan açıklama:
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1381222640426348549
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