Galatasaray, Romanya'nın Lihtenştayn ile oynadığı maçın ardından sağ üst arka adale grubunda ağrı hisseden Olimpiu Morutan'ın antrenmanda yer almadığını duyurdu.

Pazar günkü derbide durumunun ne olacağı henüz belirsiz olan Rumen yıldız için ilk tetkiklerin sonucu bekleniyor.

Galatasaray'da ayrıca milli takımlarından davet alan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Kaan Arslan, Bartuğ Elmaz, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Sofiane Feghouli ve Mustafa Muhammed de antrenmanda yer almadı.

Derbi öncesi son antrenman 20 Kasım cumartesi yapılacak. Morutan'ın durumunun o tarihe kadar netleşmesi bekleniyor.



