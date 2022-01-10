Futbol Galatasaray'da Fatih Terim'le beraber 7 kişiyle daha yollar ayrıldı

Galatasaray'da Fatih Terim'le beraber 7 kişiyle daha yollar ayrıldı

Futbol

Galatasaray'da Fatih Terim'le beraber 7 kişiyle daha yollar ayrıldı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'le karşılıklı anlaşarak yollar ayırmıştı. Terim'in ekibinden 7 kişinin de tecrübeli hocayla beraber görevlerine son verildi.

10 Ocak 2022, Pazartesi 17:03 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması sonrası yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'la da yollar ayrılmıştı.

NTV'deki habere göre, Ateş ve İnan'la beraber idari direktör Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, medya sorumlusu Eray Sözen, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal'ın da görevine son verildi.


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