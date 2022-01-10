Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılması sonrası yardımcıları Necati Ateş ve Selçuk İnan'la da yollar ayrılmıştı.

NTV'deki habere göre, Ateş ve İnan'la beraber idari direktör Şükrü Hanedar, sportif koordinatör Fatih İbradı, medya sorumlusu Eray Sözen, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdürü Fahri Yılmaz, Florya Metin Oktay Tesisleri Müdür Yardımcısı Ender Uysal'ın da görevine son verildi.



