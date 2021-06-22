Galatasaray'da Fatih Terim'in yeniden göreve başlamasıyla transferde hareketli saatler yaşanmaya başladı. Younes Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in yeniden koltuğa oturması ile transferde de önemli adımlar atacak.

Eski yönetim tarafından askıya alınan veya üzeri çizilen isimlerin durumu yeniden masaya geldi. Başkan Elmas, transfer ve yapılanma konusunda Fatih Terim’le uyumlu gidecek bir anlayış sergileyecek.

ARDA TURAN'IN DURUMU

Sözleşmesi sona eren Arda Turan ile 1 yıl daha kontrat yapılacak. Bu sözleşme ile beraber Arda Turan son senesini geçirecek ve yıl sonunda jübilesini yapacak.

Galatasaray’da esas sürpriz gelişme ise Belhanda konusunda yaşandı. Son ana kadar Galatasaray’dan haber bekleyen ve bu nedenle Montpellier ile anlaşmayan 31 yaşındaki futbolcu geri dönmek için her türlü fedakârlığı yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Daha önce 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda bu rakamın yarısına 3 yıllık kontrata imza atabileceğini iletti.

ONYEKURU İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Yine önceki yönetimin satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Henry Onyekuru için de Terim’in dediği olacak. 4 milyon 350 bin euroluk satın alma opsiyonu için verilen sürenin 11 Haziran’da dolması nedeniyle Monaco ile görüşmeler yeniden başlayacak.

Eski yönetimin soğuk baktığı Emre Akbaba ile de yeni nikah yapılacak. 28 yaşındaki futbolcu ile önümüzdeki günlerde yeni kontrat imzalanacağı ifade edildi. Fatih Terim, Gedson Fernandes’in 1 sene daha kiralanması için de girişimde bulunacak. Tecrübeli çalıştırıcı, Benfica Sportif Direktörü olan eski öğrencisi Rui Costa ile görüşecek.



