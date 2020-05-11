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Futbol Galatasaray'da Hasan Şaş görevinden istifa etti

Galatasaray'da Hasan Şaş görevinden istifa etti

Futbol

Galatasaray'da Hasan Şaş görevinden istifa etti

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlerinden biri olan Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hasan Şaş, kararı Instagram hesabından duyurdu.

11 Mayıs 2020, Pazartesi 16:13 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş, Galatasaray'daki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Hasan Şaş'ın açıklaması şöyle:

"Bugünden itibaren çok sevdiğim Galatasaray’dan kendi isteğimle ayrılmış durumdayım,bugüne kadar en kötü günlerimde bana destek veren taraftarımıza teşekkür ederim hoşçakalın..."

Daha önce Fatih Terim'in corona virüsü atlattıktan sonra yeni sezonun planlamalarına başladığı fakat planlama toplantılarında Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın isimlerinin olmadığı iddia edilmişti. Ümit Davala'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.

https://www.instagram.com/p/CADGDrcBN3O/
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