Galatasaray, Milli Takım kamplarına giden 2 futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Milli takım kamplarında bulunan ve Covid-19 PCR testi pozitif sonuçlandıktan sonra izolasyon sürecine başlanan bir futbolcumuzun yanı sıra, milli takım dönüşü sonrası bu sabah yapılan testinde pozitif sonuca rastlanan bir futbolcumuzun daha izolasyon, tedavi ve takip programına başlanmıştır.