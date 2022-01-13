Galatasaray'ın Domenec Torrent'e tercüman olarak getirdiği MArc Gonzalo'nun görevi 24 saat sürdü. Gonzalo hakkında çıkan gerçekler sonrası kulüple ilişiği kesildi.

Ajansspor'dan Burhan Can Terzi'nin iddiasına göre ise kulüp, Gonzalo ile zaten 2 günlüğüne anlaşmıştı ve geçici görevi bitti.

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