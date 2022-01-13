Futbol Galatasaray'da Marc Gonzalo'nun işi bitti

Galatasaray'da Marc Gonzalo'nun işi bitti

Futbol

Galatasaray'da Marc Gonzalo'nun işi bitti

Galatasaray'ın gündeme oturan yeni tercümanı Marc Gonzalo görevinden alındı. Sosyal medyada geçmişi ortaya çıkan Gonzalo, şov programlarına katıldığı ve geçmiş paylaşımlarında Galatasaray aleyhine sözler söylediği ortaya çıkmıştı.

13 Ocak 2022, Perşembe 18:07 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Domenec Torrent'e tercüman olarak getirdiği MArc Gonzalo'nun görevi 24 saat sürdü. Gonzalo hakkında çıkan gerçekler sonrası kulüple ilişiği kesildi.

Ajansspor'dan Burhan Can Terzi'nin iddiasına göre ise kulüp, Gonzalo ile zaten 2 günlüğüne anlaşmıştı ve geçici görevi bitti.

Gonzalo hakkında gerçekleri okumak için:

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