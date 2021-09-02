Galatasaray'da TFF'nin 8 maç ceza verdiği, kulübün ise kadro dışı bırakıp 90 bin euro (yıllık maaşının yüzde 10'u) ceza kestiği Marcao için sürpriz bir karar çıktı.

Fanatik'in haberine göre Marcao, milli arada takımla antrenmanlara çıkacak.

PFDK'nın 8 maçlık cezası biter bitmez de Marcao kadroya dönecek.