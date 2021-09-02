Futbol Galatasaray'da Marcao için şaşırtan karar

Galatasaray'da Marcao için şaşırtan karar

Futbol

Galatasaray'da Marcao için şaşırtan karar

Galatasaray, Kerem Aktürk'e saldırdığı için 8 maç ceza alan Marcao Teixeira'yı affetmeye hazırlanıyor. Marcao, Kerem Aktürk olayının ardından tavan ücretten para cezası da almıştı.

02 Eylül 2021, Perşembe 09:39 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da TFF'nin 8 maç ceza verdiği, kulübün ise kadro dışı bırakıp 90 bin euro (yıllık maaşının yüzde 10'u) ceza kestiği Marcao için sürpriz bir karar çıktı.

Fanatik'in haberine göre Marcao, milli arada takımla antrenmanlara çıkacak.

PFDK'nın 8 maçlık cezası biter bitmez de Marcao kadroya dönecek.

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