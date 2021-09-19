Galatasaray'da Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi Alanyaspor maçının kadrosuna almadı. Yabancı sınırına da takılmayan oyuncunun kadroya alınmama sebebinin Fatih Terim için sosyal medya hesabında yaptığı kadro eleştirisi olduğu düşünülüyor.

Fatih Terim'in konuyla ilgili açıklaması merakla bekleniyor. Maç öncesinde beIN Sports muhabirinin sorduğu "Diagne'yi kadroda göremedik" sorusunu yanıtsız bırakan Terim, maç sonunda konuyla ilgili konuşabilir.

Ne olmuştu?

Galatasaray'daMbaye Diagne yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Instagram'dan yaptığı paylaşımla akıllarda soru işaretleri yarayan Diagne, paylaşımı kısa süre içerisinde kaldırdı. O paylaşımda şunlar yazıyordu:

Anlıyoruz o senin oğlun, problem değil. Bu pek bir şeyi değiştirmiyor, herkes bunu anlıyor. Allah her şeyi görüyor ama ben kabul etmem, izin vermem ve affetmem. Kimse beni küçük düşüremez, kimse beni istediğinde kullanamaz.







