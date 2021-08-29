Futbol Galatasaray'da Morutan'ın forma numarası belli oldu

Galatasaray'da Morutan'ın forma numarası belli oldu

Futbol

Galatasaray'da Morutan'ın forma numarası belli oldu

Galatasaray'ın Steau Bükreş'ten transferi Olimpiu Morutan'ın forma numarası 21 olarak belirlendi. Taraftarın oylarıyla belirlenen forma numarası videoyla tanıtıldı.

29 Ağustos 2021, Pazar 14:35 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan 21 numaralı formayı giyecek. Video ile açıklanan forma numarası ise Socios üzerinden yapılab oylama sonucu taraftarlar tarafından belirlendi.

Morutan'ın diğer numara seçenekleri ise 10 ve 14 idi. Ancak taraftar 21 numaraya daha çok oy verdi.

Lisansı çıkartılan 22 yaşındaki oyuncu Fatih Terim'in şans vermesi halinde Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek.


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