Galatasaray'ın yeni transferi Olimpiu Morutan 21 numaralı formayı giyecek. Video ile açıklanan forma numarası ise Socios üzerinden yapılab oylama sonucu taraftarlar tarafından belirlendi.

Morutan'ın diğer numara seçenekleri ise 10 ve 14 idi. Ancak taraftar 21 numaraya daha çok oy verdi.

Lisansı çıkartılan 22 yaşındaki oyuncu Fatih Terim'in şans vermesi halinde Kasımpaşa karşısında forma giyebilecek.



