Galatasaray'da Necati Ateş ve Selçuk İnan da ayrıldı
Galatasaray, Fatih Terim'le yollarını ayırdıktan sonra son dönemde hedefte olan iki yardımcı antrenör Selçuk İnan ile Necati Ateş de kulüpten ayrıldı.
10 Ocak 2022, Pazartesi 16:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray, bugün yönetim kurulunu olağanüstü toplamıştı. Toplantıda başkanla görüşen Fatih Terim, 15 dakikalık kısa buluşmanın ardından görevinden ayrıldı.
Terim'le beraber ekibi de eşyalarını topladı. Selçuk İnan ve Necati Ateş'in de Florya'ya veda ettiği öğrenildi.
Terim'in cezalı olduğu dönemde kötü gidiş nedeniyle ve söylemlerinden ötürü iki isim de çokça eleştirilmişti.