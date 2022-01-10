Galatasaray, bugün yönetim kurulunu olağanüstü toplamıştı. Toplantıda başkanla görüşen Fatih Terim, 15 dakikalık kısa buluşmanın ardından görevinden ayrıldı.

Terim'le beraber ekibi de eşyalarını topladı. Selçuk İnan ve Necati Ateş'in de Florya'ya veda ettiği öğrenildi.

Terim'in cezalı olduğu dönemde kötü gidiş nedeniyle ve söylemlerinden ötürü iki isim de çokça eleştirilmişti.