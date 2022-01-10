Futbol Galatasaray'da Necati Ateş ve Selçuk İnan da ayrıldı

Galatasaray'da Necati Ateş ve Selçuk İnan da ayrıldı

Futbol

Galatasaray'da Necati Ateş ve Selçuk İnan da ayrıldı

Galatasaray, Fatih Terim'le yollarını ayırdıktan sonra son dönemde hedefte olan iki yardımcı antrenör Selçuk İnan ile Necati Ateş de kulüpten ayrıldı.

10 Ocak 2022, Pazartesi 16:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray, bugün yönetim kurulunu olağanüstü toplamıştı. Toplantıda başkanla görüşen Fatih Terim, 15 dakikalık kısa buluşmanın ardından görevinden ayrıldı.

Terim'le beraber ekibi de eşyalarını topladı. Selçuk İnan ve Necati Ateş'in de Florya'ya veda ettiği öğrenildi.

Terim'in cezalı olduğu dönemde kötü gidiş nedeniyle ve söylemlerinden ötürü iki isim de çokça eleştirilmişti.

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Galatasaray'da ayrılık sonrası senaryolar! Bülent Korkmaz ve Roger Schmidt iddiası