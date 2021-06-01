Galatasaray tarafından, 4,3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanılmayan Henry Onyekuru’ya Yunanistan’ın Olympiakos takımının ilgi gösterdiği belirtildi.

Terim tarafından istenen ve Monaco’dan kiralan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 14 maçta 5 gol attı, 4 asist yaptı.



