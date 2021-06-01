Futbol Galatasaray'da Onyekuru Olympiakos yolcusu

Galatasaray'da Onyekuru Olympiakos yolcusu

Futbol

Galatasaray'da Onyekuru Olympiakos yolcusu

Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru’ya Yunanistan’ın Olympiakos takımının ilgi gösterdiği belirtildi.

01 Haziran 2021, Salı 12:03 Son Güncelleme:
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Galatasaray tarafından, 4,3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanılmayan Henry Onyekuru’ya Yunanistan’ın Olympiakos takımının ilgi gösterdiği belirtildi.

Terim tarafından istenen ve Monaco’dan kiralan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 14 maçta 5 gol attı, 4 asist yaptı.


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