Galatasaray'da Onyekuru Olympiakos yolcusu
Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Henry Onyekuru’ya Yunanistan’ın Olympiakos takımının ilgi gösterdiği belirtildi.
01 Haziran 2021, Salı 12:03 Son Güncelleme:
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Galatasaray tarafından, 4,3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanılmayan Henry Onyekuru’ya Yunanistan’ın Olympiakos takımının ilgi gösterdiği belirtildi.
Terim tarafından istenen ve Monaco’dan kiralan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 14 maçta 5 gol attı, 4 asist yaptı.
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