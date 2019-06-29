Ryan Babel, Adem Büyük ile Ozornwafor transferlerini bitiren ve Şener Özbayraklı, Vedat Muriqi ve Yusuf Erdoğan için son viraja giren Galatasaray'da Henry Onyekuru heyecanı yaşanıyor.

Bir yıl daha Galatasaray'da

Geçen sezon gösterdiği muhteşem performans ile gönülleri feth eden Nijeryalı futbolcu bir yıl daha kiralanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetim Onyekuru ve Everton ile prensipte anlaştı. Oyuncunun menajeri William Da Villa'da Onyekuru'nun bir sezon daha Galatasaray'da devam etmesini istiyor.

Onyekuru kalmak istiyor

Onyekuru'nun bir çok talibi olmasına rağmen Galatasaray'da kalmaya sıcak bakıyor. 22 yaşındaki kanat oyuncusu bir sezon daha Galatasaray'da oynadıktan sonra Everton'a dönmeyi planlıyor.

Şampiyonlukta katkısı büyük!

Hery Onyekuru geçen sezon Galatasaray'da 44 maçta forma giymiş ve 16 gol, 4 asistlik performans ile şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı.

Nijerya Milli Takımı ile birlikte Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Onyekuru geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi Everton'dan 800 bin Euro bedelle kiralanmıştı. Ayrıca Onyekuru Galatasaray'dan bonuslar dahil 1.5 milyon Euro kazanmıştı.

Yakup Çınar - Fanatik