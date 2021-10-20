Futbol Galatasaray'da Sacha Boey Beşiktaş maçına saklanıyor

Galatasaray'da Sacha Boey Beşiktaş maçına saklanıyor

Futbol

Galatasaray'da Sacha Boey Beşiktaş maçına saklanıyor

Galatasaray'ın yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçı kadrosu belli oldu. Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray'ın Rusya kafilesinde iki isim yer almadı.

20 Ekim 2021, Çarşamba 10:28 Son Güncelleme:
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Galatasaray, yarın Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşılaşacak. Moskova deplasmanında Sacha Boey ve Arda Turan, sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Boey'nin sakatlığının neredeyse tamamen geçtiği ancak Beşiktaş maçında oynayabilmesi için riske edilmediği öğrenildi.

Sarı kırmızılılar Boey ve Arda hariç, UEFA'ya bildirdiği tüm oyuncularından faydalanabilecek.

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