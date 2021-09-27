Futbol Galatasaray'da Sacha Boey takımla çalıştı

Galatasaray'da Sacha Boey takımla çalıştı

Futbol

Galatasaray'da Sacha Boey takımla çalıştı

Galatasaray sakatlığı nedeniyle bir süredir faydalanamadığı Sacha Boey'e kavuştu. 3 maç kaçıran Boey takımla birlikte çalıştı.

27 Eylül 2021, Pazartesi 13:21 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da antrenman raporu paylaşıldı. Bir süredir sakatlığı bulunan Sacha Boey takıma döndü. Takımla beraber çalışmalara başlayan Boey'nin hazır olması durumunda Marsilya maçında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sakatlanmadan önce takımdaki yeni transferler arasında en çok göze batan isim olan 21 yaşındaki Boey, sadece 1 milyon euro'ya alınmıştı.

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