Galatasaray'da antrenman raporu paylaşıldı. Bir süredir sakatlığı bulunan Sacha Boey takıma döndü. Takımla beraber çalışmalara başlayan Boey'nin hazır olması durumunda Marsilya maçında sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sakatlanmadan önce takımdaki yeni transferler arasında en çok göze batan isim olan 21 yaşındaki Boey, sadece 1 milyon euro'ya alınmıştı.