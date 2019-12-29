Galatasaray'ın Japon oyuncusu Yuto Nagatomo yolun sonuna geldi. Inter'den kiralandığı ilk yıl müthiş bir performans gösteren Nagatomo, Galatasaray'a uzun süredir aradığı sol bek performansını yaşatmıştı.

Bonservisi alındıktan kısa süre sonra ciğerinin sönmesinden ötürü uzun bir sakatlık dönemi geçiren Japon bek, sağlığına kavuştuktan sonra eski formuna ulaşamadı.

Nagatomo son oynanan Antalyaspor maçında eski günlerinden esintiler sunsa da bu performansı, onu takımda tutmaya yetmedi.









Vedalaştı

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Yuto Nagatomo, alacaklarını da bırakarak devre arası takımdan ayrılacak.

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nagatomo'nun 6 aylık sözleşmesi daha bulunuyor.

Nagatomo'nun 1 asistle tamamladığı Antalyaspor maçının ardından Fatih Terim de oyuncusu için "Nagatomo'yu çok seviyoruz. Ayrılsak da beraberiz" yorumunu yapmıştı.