Fenerbahçe'yi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 8 senedir yenemeyen Galatasaray, bu sene de eli boş döndü.

Dünkü derbiyi 2-1 kaybeden Terim ve öğrencileri, maç sonu hem kızgın hem üzgündü.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllardaki maçlarda beraberlik ön plana çıkıyordu. Son 10 maçın 6'sı, son 6 maçın ise 5'i berabere bitmişti. Ancak dün, kazanan Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı kendi evinde kazanamama serisi 8'e çıktı.

Galatasaray, evinde son galibiyetini 18 Ekim 2014 tarihinde almıştı.



