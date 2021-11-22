Futbol Galatasaray'da yeni Fenerbahçe serisi: 8 yıldır evinde kazanamıyor

Galatasaray'da yeni Fenerbahçe serisi: 8 yıldır evinde kazanamıyor

Futbol

Galatasaray'da yeni Fenerbahçe serisi: 8 yıldır evinde kazanamıyor

Galatasaray, 2 sezon önce 20 yıllık hasreti bitirip Kadıköy'de kazanmış ve bir devir sona ermişti. Ancak bu sene de kendi evinde kazanamayan Galatasaray, ezeli rakibine karşı yeni bir 'kötü seri' tutturdu.

22 Kasım 2021, Pazartesi 12:23 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'yi Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 8 senedir yenemeyen Galatasaray, bu sene de eli boş döndü.

Dünkü derbiyi 2-1 kaybeden Terim ve öğrencileri, maç sonu hem kızgın hem üzgündü.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllardaki maçlarda beraberlik ön plana çıkıyordu. Son 10 maçın 6'sı, son 6 maçın ise 5'i berabere bitmişti. Ancak dün, kazanan Fenerbahçe oldu.

Bu sonuçla Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı kendi evinde kazanamama serisi 8'e çıktı.

Galatasaray, evinde son galibiyetini 18 Ekim 2014 tarihinde almıştı.


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